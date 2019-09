"¿Por qué estás triste?", la pregunta que José José no respondió

Consternada y triste es como se dijo la cantante Lucía Méndez por la muerte de José José, además lamenta que en la última etapa de su vida haya estado aislado y que sus seres queridos y amigos no hayan podido despedirse.

"Es muy triste que su hija Sarita no dejo verlo a nadie en esta última etapa, no entendimos nadie porqué. Mi más sentido pésame a ese monstruo, a ese gran cantante mexicano a ese único y verdadero ídolo internacional de México".



La intérprete de éxitos como "Corazón de piedra" y "Don corazón", pidió que al menos les den a conocer dónde se va a velar el cuerpo de "El príncipe de la canción", porque considera que no sólo a ella sino muchos compañeros, desean pasar un momento con él y despedirse.



Méndez recordó que tanto José José, como Juan Gabriel y Camilo Sesto, tuvieron un papel fundamental en su vida, no sólo en los escenarios, sino también a nivel personal. Cuando ambos radicaban en Miami, Lucía recuerda que se frecuentaban y pasaban momentos muy divertidos, cuando José José hacía competencias de chistes con su hermano Abraham Méndez, además la aconsejaba cuando pasaba por momentos complicados.



"Era una persona con una humildad increíble, aunque también su autoestima era baja. Nunca comprendí porqué José José era triste, como la canción, no entendía porque estando en su mejor momento él era triste, tomaba y cuando ya lo veía medio alegre le preguntaba '¿José por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Cuéntame, soy tu amiga'; nunca logré que me dijera qué pasaba".



Ella considera que fue uno de los grandes cantantes que dio México, por lo cual también le da el pésame a sus fans que lo quisieron hasta el final. "El cantante más maravilloso que ha dado México, la verdad es que todos estamos muy consternados. A toda su familia, a sus hijos, mi más sentido pésame, de verdad estamos muy tristes, que en paz descanse".