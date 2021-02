¿Por qué es importante el discurso de Natasha Dupeyrón tras denunciar abuso sexual?

CIUDAD DE MÉXICO.- La denuncia de Nath Campos permitió que así como sucedió en el movimiento #MeToo en Estados Unidos más mujeres levantaran la voz, un efecto similar ocurrió en México con algunas actrices e influencers. Tal es el caso de Natasha Dupeyrón, quien confesó que fue víctima de abuso sexual.

“Esta parte de mí no se quiere quedar callada, pero tiene miedo(…) hoy me atrevo a decirlo en voz alta, no es fácil, saberte víctima, no es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar, necesita mucho trabajo personal y mucho amor a tu gente, todo a su debido gente, gracias a todas las chicas que hablan y denuncian”, expresó la actriz de 29 años.