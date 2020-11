¿Por qué a Mauricio Islas se le relaciona con el actor Eleazar "N", quien fue encarcelado por violencia familiar severa?

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la situación a la que se ha tenido que enfrentar el actor Eleazar "N" después de que su pareja sentimental lo denunciara tras presuntamente haberle dado una golpiza, se dijo que la agencia de publicidad de Mauricio Islas era la que representaba al hoy imputado.

Pero el ex actor de Televisa salió ante los medios a aclarar la situación y en entrevista para Imagen Televisión dijo que su empresa “Make It Prensa” no son los representantes de su colega, sino que son los que llevan las relaciones públicas sobre su carrera.

Nosotros no representamos a Eleazar. Nosotros somos su agencia de relaciones públicas. Su representante es Joe Bonilla. No somos agencia de representación, porque cambia mucho. Si lo representas, eres su manager, tienes qué ver con su carrera, con su trayectoria y nosotros hacemos sus entrevistas, las portadas. Obviamente todo es digital, él mandaba todo por digital… pero aquí estamos aclarando lo que tengamos que aclarar”, dijo.

Mauricio Islas destacó que no han tenido ninguna comunicación con su familia, abogados o representantes; incluso, han intentado acercarse a ellos, pero no han recibido respuesta, situación que los tiene bastante preocupados, ya que les cayó por sorpresa.

Aclaró también que con Eleazar trabajó en la telenovela “Mi Pequeña Traviesa”, cuando apenas tendría alrededor de 10 años de edad, pero no tiene información sobre lo sucedido, ya que no ha tenido contacto con el actor de 34 años de edad.

El viernes pasado, Eleazar fue vinculado a proceso con prisión preventiva y permanecerá en prisión, por al menos, dos meses, mientras se cumple el período de recaudación de pruebas para la próxima audiencia en la que se podría determinar la sentencia que impondría el juez.

TIENE LESIONES en EL ROSTRO, EL CUELLO, EL CUERPO…

Es la modelo Stephanie Valenzuela.

Son las lesiones q le provocó el actor Eleazar Gómez

Un médico legista de @FiscaliaCDMX ya las certificó.@EleazarGomez33 no quiso declarar



Detalles> https://t.co/SF35QpZ3Vo pic.twitter.com/IyEULmfl5y — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020