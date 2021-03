¿Por qué Yolanda Saldívar mató a Selena?

CIUDAD DE MÉXICO.- Un día como hoy, pero en 1995, se apagó una de las voces más influyentes en la historia de la música.

Selena Quintanilla fue asesinada un 31 de marzo de 1995 luego de que su fan y mejor amiga, Yolanda Saldívar, le disparara en una arteria vital del omóplato derecho durante un encuentro en el Hotel Days Inn de Corpus Christi.

Este crimen, a la fecha, aún conmociona a la comunidad latina, que sigue preguntándose cómo es que una mujer que admiraba tanto a la llamada “Reina del Tex Mex” fue capaz de asesinarla a sangre fría.

Varias teorías han surgido por parte de fans e investigadores que siguen descifrando los verdaderos motivos de Yolanda para acabar con la vida de la intérprete de “Bidi Bom Bom”, “El chico del apartamento 512”, “Amor prohibido” y “Como la flor”.

Saldívar no sólo era una fiel fanática de Selena, sino también una de las personas de su mayor confianza, pues ella administraba las tiendas de ropa y el club de fans de la artista que contaba con 5 mil miembros a menos de cuatro años de su creación.

Sin embargo, las cosas empezaron a ir mal cuando los Quintanilla notaron movimientos sospechosos en sus cuentas y a recibir reclamos de sus fans que enviaron dinero para mercancía oficial de la cantante y nunca lo recibieron.

La falta de 30 mil dólares y el miedo de ser despedida y encarcelada, fueron detonantes para que Yolanda cometiera el homicidio. La mujer citó a Selena en la habitación 158 del hotel Days Inn para justificar el faltante del dinero. Para justificarse, Yolanda asegurara que fue violada en México y necesitaba atención médica.

La intérprete de “Si una vez” la llevó al hospital, donde se comprobó que Saldívar nunca fue ultrajada, por lo que regresaron al hotel y tuvieron una acalorada discusión que terminó con el sonido de un balazo. La cantante alcanzó a correr a recepción para pedir ayuda y denunciar quién le había disparado.

Antes del trágico suceso, varias personas describían a Yolanda, ex enfermera de oficio, como una persona de confianza, amable y sumamente trabajadora. Incluso algunos allegados a la cantante decían que la mujer la llamaba “hija” y la trataba de forma sumamente maternal.

En redes, se ha teorizado que Yolanda pudo haber visto en Selena la hija que siempre deseó, e incluso la persona que añoraba ser, pues amigos y familiares decían que estaba obsesionada con perder peso y ser esbelta.

Otros aseguran que Yolanda estaba enamorada de Selena, y muchas veces intentó mal aconsejar a la cantante sobre su matrimonio con Chris Pérez.

Al ser detenida, Yolanda afirmó lo siguiente a su abogado, Douglas Tinker.

Me dijo que su papá le había dicho que yo era una lesbiana. Me enojé y le dije que ya no quería trabajar para ella".