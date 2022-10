¿Por qué Sherlyn decidió tener otro hijo?

Ciudad de México.- Hace unas semanas la actriz Sherlyn expresó su deseo de darle un hermano o hermana a su hijo André, aunque esta ocasión se sinceró y reveló el motivo por el que tomaría esta decisión.

La artista relató a detalle en el programa Hoy, el proceso que inició para volver a ser madre: “Estoy en los exámenes, estoy en procesos, sí va a ser espero en Dios pronto, es un proceso largo, no es como que de la noche a la mañana y ya está, pero estamos haciendo lo que está en mis manos y en manos de mis doctores para que esto vaya avanzando de la mejor manera”, explicó.

De igual forma, la intérprete dio a conocer el verdadero motivo por el que habría tomado la decisión de agrandar su familia.

Me parece que es una buena edad, que no es ni muy grande la diferencia de edades y que se pueden acompañar muy bien, y porque también nos vamos poniendo más grandes, parece que fue ayer que estábamos por estos pasillos (Televisa), pero bueno, el tiempo no perdona y yo quiero seguir siendo una mamá que les pueda seguir el paso a mis hijos, que pueda jugar con ellos, treparse al árbol, bajarse la resbaladilla, etcétera”

Declaró.

Necesita compañía

Por último, Sherlyn consideró que su hijo estará encantado con la noticia de tener un hermano menor.

“André no me pide más que puros besos y mucho amor, porque como que todavía no comprende, y aparte, no puede extrañar algo que no conoce, pero disfruta mucho de el tiempo de jugar con otros niños y yo creo que va a ser un buen hermano”, manifestó.

De esta forma, Sherlyn confirmó que está feliz de agrandar su familia y mientras eso sucede, se prepara para su participación como conductora del programa Mira quién baila.