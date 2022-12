¿Por qué Quentin Tarantino no quiso a Johnny Depp en Pulp Fiction?

Ciudad de México.- El director Quentin Tarantino habló con relación a una ‘’lista de deseos'' de actores con los que deseaba trabajar en Pulp Fiction, en donde se rechazó el interés de elegir Johnny Depp para uno de los papeles.

Ya que la lista con los nombres de los artistas se volvió viral, remarcando que incluía a Depp como segundo para el papel de Pumpkin detrás de Tim Roth, quien se quedó con el papel, es que ahora Tarantino tocó el tema en una charla para el podctas 2 bears 1 Cave.

En Internet están hablando sobre mi lista de deseos del elenco de Pulp Fiction. No sabía exactamente quién quería que hiciera este o aquel papel, así que escribí una lista gigante con un montón de nombres. Quería que todos fueran aprobados previamente y no sabía si iba a funcionar, si me gustaría vibrar con la persona o incluso si haría un buen trabajo. Pero quería que los aprobaran… Está un poco por todos lados, pero esa era la idea. Quería poder explorarlo e ir por todos lados, pero también soy muy obstinado”