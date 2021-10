¿Por qué Omar Chaparro no asistió a la boda de su hija?

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2003 se dio a conocer que Omar Chaparro tiene una hija de 26 años llamada Paulina, que procreo con su novia de la juventud, Verónica Núñez.

Con el paso de los años los medios de comunicación han dado seguimiento a la vida de Paulina, quien se casó con su novio Alan Rivero, de 28 años, aún sin la presencia de su padre en la ceremonia.

Paulina se encuentra aún emocionada con los detalles y el paso de su boda, pero afirma que fue ella quien decidió no invitar a Omar Chaparro a su enlace matrimonial.

Verónica Núñez entregó a la novia en el altar

La joven entusista dice haber pasado uno de los días más felices de su vida, al ser entregada en el altar por su madre, Verónica Núñez, para unir su vida a Alan Rivero. “Mi mami me entregó casi a mitad de la iglesia, junto con mi abuelito (Héctor Núñez), quien siempre ha sido como mi papi. Fue muy especial y me siento feliz de haber dado este paso con ellos”, expresó.

A decir de Paulina afirma que Omar Chaparro sí se enteró de la boda por el uso de redes sociales, tras enviarle un mensaje para preguntar si era verdad o broma, a lo que ella respondió que era cierto.

Chaparro no fue invitado a la boda de su hija mayor por decisión de ella, quien considera ya no forma parte de su vida y no tiene sentido forzar una relación en la que no ve interés por parte de su padre.

“Porque desde hace unos mesesitos nos dejamos de hablar, fue un poco por todo el asunto de la distancia, de su trabajo, entonces la relación se fue deteriorando y tengo rato sin saber de él; como ya ha pasado tanto tiempo, no sé si la relación ya se acabó. Me duele, pero realmente ya estamos muy distanciados”.

Paulina sí notó su ausencia

A pesar de que fue ella quien decidió no invitar a Chaparro a su boda, admite que sí le hubiera gustado compartir con el comediante y actor este importante momento en su vida.

“En un momento pensé: ‘¡Qué padre sería que me viera en este momento tan importante!’, y me dolió que se lo perdiera, es muy triste, pero de una u otra manera él así lo ha querido. Realmente no me hizo falta, porque estuvo mi mamá, mi abuelito y mi familia, y al verlos llorando de emoción, dije: ‘Es todo lo que necesito y no me hace falta más’”, expresó.

En el 2016 Omar Chaparro declaró a la prensa que no necesitaba prueba de paternidad o de ADN que demostrara que Paulina es su hija biológica para otorgarle su apellido, pero a decir de la joven, esto nunca sucedió.

Paulina desconoce porque no le dio su nombre si así lo dijo, pero considera que no debió ser culpa del protagonista de "Chaparreando", cree que fue por influencia de terceros.