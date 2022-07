¿Por qué Mónica Dossetti no quiere denunciar agresión de su hermano?

Ciudad de México.- La ex actriz Mónica Dossetti se expresó de la situación que vive actualmente, tras la publicación del video donde se ve que es agredida por su hermano José, conocido por ser productor y director en el medio artístico.

Después de su retiro al ser diagnosticada con esclerosis múltiple, la artista regresó al ojo público después de la agresión de su hermano quien intentó asfixiarla.

Por lo que, durante la entrevista con Venga la Alegría explicó su sentir respecto a dicha situación:

Sí, te cuento, es que no he tenido para el neurólogo. (Tengo esclerosis múltiple) hace muchos años, pero no tengo claro, porque me duele un poco hablar... No estoy en Puebla, estoy en Tepoztlán ahorita, estaba en Puebla con mi mamá. Vivo en casa de mi hermano Pepe y enfrente vive Pepe Cabello. Entiendo que él publicó el dato en la red, que yo creo que fue Pepe Cabello el que puso en la red con Moniquita. Sí, yo creo que lo subió Pepe Cabello, el vecino de aquí enfrente. Él está pasando el dato, yo creo que lo subió Pepe Cabello”

Contó Mónica.

No quiere denunciar a su hermano

Posteriormente, la actriz de 56 años confesó cómo se siente en este momento por todo el revuelo que provocó la noticia y reveló el motivo por el que no quiere denunciar a su familiar. “Estoy de la ching&%$, pero pues mi hermano, no se vale, Ya perdí uno y este no quiero perderlo”.

Al escuchar que la fiscalía acudió al domicilio de su hermano para verificar cómo se encuentra ella, Mónica comentó: “Ya fue la PGR, vino hoy otra vez, y vinieron a las 3 de la mañana, en la madrugada. Estoy bien… (Él) está con una novia nueva, no quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito”.

Sobre el motivo que pudo provocar el enojo de su hermano durante el ataque, Dossetti dijo: “Hijo… tampoco tengo su testimonio, pero no entiendo eso, pero así es la cosa”.

Preocupada por su hermano

Pese a esta situación, la artista se mostró preocupada por el productor, y al ser cuestionada sobre si la ha agredido en otras ocasiones, la intérprete explicó: “No, siempre pude ayudarlo, toda la vida, pero pues nadie está bien”.

Asimismo, Mónica recalcó que su consanguíneo tiene poco tiempo cuidándola. “Unos meses, como cuatro. Yo soy la hermana tres, y el que se fue se llamaba como tú, Charlie”.

Finalmente, la actriz se negó a continuar con la entrevista y únicamente expresó: “No, perdón, ya no puedo hablar. Chido, actitud Carlos, bye”.