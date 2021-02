¿Por qué Manolo Caro cambió su residencia a España?

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de una década trabajando en la industria del cine y televisión mexicana, el productor Manolo Caro ha decidido cambiar su lugar de residencia a Europa, pero ¿Qué lo ha motivado a tomar esta decisión?

El productor exclusivo de la principal plataforma de streaming se ha abierto y cuenta cuales son las fuertes razones profesionales que le han motivado a cambiar su lugar de residencia.

"Obedece a una inquietud artística. Ahora se me abrió la oportunidad de salir un poco de la zona de confort, de abrirme camino en otra industria. Llevaba 10 años trabajando en México sin parar. Haciendo teatro, televisión, cine y ahora con esta oportunidad que me da Netflix de explorar nuevos horizontes, aquí en España se me han abierto las puertas", explicó el productor.

El productor mexicano Manolo Caro ha cambiado su residencia a Madrid, España, para lograr mejores resultados en sus proyectos profesionales.

"A 'Alguien tiene que morir' le ha ido muy bien, 'La casa de las flores' fue una serie que tuvo una recepción muy particular, se volvió de culto en un pequeño grupo de gente española, pero fue muy interesante y tengo ganas de estar acá", narro Caro desde España, su nuevo lugar de residencia.

"Me gustaría pensar que después regresaré a México y tendré nueva energía y nuevos aprendizajes para contar historias cien por ciento mexicanas, pero ahorita sí me quedan un par de años por acá", afirmó.



¿Cuál es la diferencia entre México y España?

"La verdad, no es muy diferente. Me despierto, voy a la oficina, me toca trabajar y pre producir una serie. Claro que hay una cosa muy loca que me pasa que es como empezar de nuevo", platicó Manolo.

El productor ha explicado que sus principales motivos para residir en España fue iniciar a conocer a gente de la industria, abrirse paso en los medios, tener una voz, para que descubran cuál es tu tirada, qué es lo que le interesa hacer.

Manolo Caro ha logrado posicionar su trabajo entre el gusto del público español y el resto del mundo.

"¿Mi vida? no, no es muy diferente a la que tenía en México. También (Madrid) es una ciudad que conozco bien. Estudié acá, ésta es como la tercera vuelta que tengo pasando una temporada en España, entonces ya me lo domino más y ayuda tener buenos amigos que he hecho en estos años de profesión, con los que he colaborado, como una Paz Vega, Carlos Bardem, gente muy querida con la que sigo en contacto y que han estado en proyectos como los hermanos León", expresó el mexicano.

"Y con estos nuevos proyectos, también generando nuevos lazos para que el día de mañana poder hacer un puente más cercano entre España y México", explicó el productor de Netflix, que esta cosechando éxitos desde Europa para el resto del mundo.

Érase una vez pero ya no

Este es el título del nuevo proyecto en el que trabaja el creativo mexicano, que ha incursionado en otros género fuera del drama, para así diversificar su talento y poder más opciones a sus seguidores.

"Es una reinvención de los cuentos de hadas, con todo lo que implica hacer un cuento de hadas, que es tener canciones durante los episodios que ayuden a narrar. Pero cada vez se convierte más en el anticuento de hadas más allá de un musical", explicó sobre su más reciente proyecto.

Manolo Caro ha desafiado las convenciones sociales para plasmar su sentir en sus distintos proyectos profesionales, lo que ha dado como resultado en la aceptación de su público.

Manolo Caro siente que está en una etapa de crecimiento profesional donde puede lograr mucho como mexicano, productor y creador de contenido para streaming. "Creo que (estoy) en una etapa mucho más madura, me siento más pleno, más tranquilo con lo que hecho, con los aciertos y los desaciertos como era al principio.

En la industria de la producción no es sencillo el camino al éxito, así lo ha explicado Caro, quien ha tenido que tocar muchas puertas para llegar a donde se encuentra actualmente y demostrar lo mucho que es capaz de hacer. "En esta carrera es muy difícil abrirte paso y hacerte de una voz y ahora puedo decir, sin pretensión, que lo he logrado, lo tengo y eso me hace más fácil llevar a cabo mis proyectos".

Su última propuesta fue una miniserie hecha desde España, donde ha logrado tener una excelente aceptación entre su público, quien le exige una segunda entrega de "Alguien tiene que morir", pero ¿Qué detiene a Manolo Caro para realizar una nueva versión de la serie?

"Alguien tiene que morir" es la mini serie más reciente del productor exclusivo de Netflix, que ha alcanzado el éxito rápidamente.

"Me da risa que me lo ponen en redes sociales. Es un proyecto que siempre se anunció como una miniserie y donde se muere casi todo el elenco. Entonces, me era imposible hacer una temporada 2 y era un experimento también de formato que queríamos llevar a cabo y ahí se terminó. Pero ahí viene Érase una vez pero no y seguramente vendrá algún proyecto para el segundo semestre del año. Todavía no lo hemos decidido".

Sin duda una de las parejas con más aceptación entre los suscriptores de Netflix, ha sido la mezcla entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer, protagonistas de la última serie producida por Manolo Caro, el productor explica como fue trabajar con esta pareja de jóvenes actores y si repetirá la formula próximamante.

"Me encantaría, pero siempre dicho románticamente que los proyectos tienen vida propia y ellos van eligiendo en qué momento se hacen, en qué país se hacen y con qué actores. Si llegáramos a coincidir me daría muchísima ilusión porque son dos personas que quiero mucho, que considero mis amigos, pero ahorita, en mi cabeza profesionalmente está puesta en el elenco de Érase una vez y en llevarlo a cabo. Alejandro tiene los proyectos que ha anunciado, Ester también sé que está preparando por ahí cosas. Pero esta carrera tiene sorpresas, uno nunca sabe y terminamos pronto trabajando juntos".