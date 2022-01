¿Por qué Luis Miguel no paga la manutención de sus hijos con Aracely Arámbula?

MÉXICO.- Luis Miguel ha sido criticado en diversas ocasiones por la forma en la que lleva la paternidad, ya que se le ha señalado estar poco presente en la vida de sus hijos. De su pasada relación con Aracely Arámbula tuvieron juntos a Daniel y Miguel; ambos niños viven con su madre y es ella quien se hace cargo de todos sus gastos. En este sentido también se le ha criticado al cantante no dar manutención para los pequeños.

Durante la emisión del programa de espectáculos De primera mano, Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera, Shanik Berman, Chucho Gallejos y Víctor Hugo Sánchez analizaron algunos fragmentos de la bioserie del cantante y entre los comentarios revelaron el motivo por el que Luis Miguel no paga ninguno de los gastos de sus hijos a pesar de tener una gran fortuna.

Según los conductores, se trata de una actitud que el cantante está replicando de su propio padre, quien como se sabe fue una figura muy problemática en su vida a causa de la explotación que habría hecho del cantante.

“Es el reflejo de lo que aprendió y no aprendió a ser un padre”, dijo Víctor, a lo que Shanik agregó: “Su papá lo dejaba tomar malteadas cuando tenía millones de dólares de Luis Miguel, cuando era chiquito”. “Es fácil replicar y no salirse del patrón y justificar que por eso no era buen padre: ‘es que es lo que viví” comentó finalmente Sánchez.

¿Una suma elevada?

A principios del 2021, el abogado de Aracely Arámbula confirmó que estaba planeando una estrategia para que el cantante cumpliera con sus obligaciones, esto a más de un año sin dar el pago de la manutención de Daniel y Miguel.

Después de la declaración de Guillermo Pous, abogado de la actriz, el representante legal de Luis Miguel explicó que la suma que estaban solicitando era demasiado elevada y no les era posible pagarla entonces.

Por un lado, Pous busca hacer todo lo posible para que el intérprete cumpla sus obligaciones sin tener que recurrir a una demanda. “Tratará de evitar la demanda, se buscará que se llegue a una negociación, por eso se está buscando una estrategia para que Luis Miguel cumpla con sus obligaciones”.