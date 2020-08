¿Por qué Lucero no ha vuelto a hacer telenovelas?

CIUDAD DE MÉXICO.- La última vez que Lucero apareció en un proyecto televisivo fue con la serie brasileña “Carinha de Anjo” en 2016. Desde entonces, la actriz no ha vuelto a aparecer en la pantalla chica de la televisión, y ha seguido de lleno en su carrera musical.



En plena celebración de su cumpleaños 51 y por la salida de su nuevo disco “20y20” que celebra 40 años de trayectoria, la cantante fue cuestionada en rueda de prensa sobre por qué no había vuelto a hacer telenovelas, a lo que respondió lo siguiente:

“Es verdad que tal vez no he encontrado el proyecto que me ilusione como personaje, al grado de entrar de nuevo a los foros”.