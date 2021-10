¿Por qué Hector "N" no ha denunciado a Ginny Hoffman?

MÉXICO.- Durante una entrevista exclusiva para el programa "De primera mano", el abogado de Hector "N", José Luis Guerrero, explicó la razón del por qué el actor no ha denunciado a Ginny Hoffman por violencia familiar y daño moral, y es que hay que recordar que el famoso fue vinculado a proceso luego de que su hija Alexa lo denunciara de abuso sexual.

El licenciado indicó que su prioridad es demostrar la inocencia del acusado, y al denunciar a su expareja sería "asumir que fue probable la concesución de los actos que se le imputan"; es por ello que decidieron no proceder legalmente para evitar que se crea que Hector "N" es culpable de los cargos de que se le acusan.

Sin embargo, durante la transmisión del programa conducido por Gustavo Adolfo Infante, tuvo como invitadas especiales a la hija del famoso, Daniela Parra y a una de las amigas más cercanas del acusado, Nayura Aragón, quienes organizaron una rifa de dos cuadros artísticos, con la cual buscan solventar los gastos del histrión en la prisión.

En su participación, ambas expresaron su preocupación por lo que está viviendo el actor de telenovelas en la cárcel, además de asegurar que harán hasta lo imposible por demostrar su inocencia y dejar atrás las acusaciones que, para Daniela, fueron señaladas como injustas, corruptas y llenas de porquería. Incluso confirmó que Alexa jamás fue abusada sexualmente y que es algo que se conoce públicamente, ya que las pruebas psicológicas y físicas dieron negativas ante algún tipo de abuso.

Existen muchísimas pruebas de que todo está mal hecho, todo está compradísimo y todo está lleno de corrupción. Y ahí está, es público (...) Son mentiras, dicen una cosa y la cambian a otra cosa, van cambiando y nunca tienen nada concreto", explicó la joven.

Los presentadores de "De primera mano" le preguntaron a Parra sobre cómo ha manejado esta situación y cómo se siente al visitar a su padre y luego tener que irse mientras él debe permanecer en prisión, a lo que la joven comentó que era algo muy difícil para ella, además de asegurar que Hector "N" no pertenece ahí. Y por su parte, para que el actor pueda sobrellevar este suceso, su hija le recomendó que comenzara a escribir su versión de los hechos, de sus sentimientos y de lo que vive cada día en prisión.

Pide a Alexa que ponga fin a las declaraciones

Gustavo Adolfo Infante le comentó a Daniela que posiblemente tanto Ginny Hoffman como Alexa podrían estar sintonizando este programa donde estuvo invitada con Nayura, por lo que le preguntó si tenía algo que decirle a ambas sobre la difícil situación legal que están enfrentando.

La primogénita de Héctor "N" señaló que no tenía nada que decirle 'a la señora'. Sin embargo, le pedía a su media hermana que le pusiera fin a esto, ya que asegura que todo es mentira. Además, agregó que no lo solicitaba únicamente para ella, sino para Alexa también, pues cree que enfrentar todo este proceso a los 19 años no podría ser nada sencillo. "Espero que termine ya. Ya basta", expresa Daniela en forma de plegaria.