¿Por qué Farruko no quería recibir premio por "Pepas"?

PUERTO RICO.- Tras la celebración del esperado evento "Premios Juventud", muchos artistas y actores latinos fueron reconocidos como ganadores en múltiples categorías, mostrándose como es esperado: felices y orgullosos por el reconocimiento hacia su arduo trabajo.

No obstante, uno en especial no se mostró muy animado tras resultar ganador al premio. Este es el caso de Farruko, quien no quería pararse de su asiento tras ser nombrado.

¿Por qué no quería recibir el premio?

Su tema "Pepas", mismo que se estrenó en el mes de agosto del 2021, obtuvo el reconocimiento a "Track Viral del Año". Al recibir el premio, tomó la oportunidad de dar voz a su incomodidad, expresando su opinión al respecto:

El puertorriqueño, quien siempre ha expresado su devoción religiosa, se mostró agradecido con Dios y consideró el galardón como una oportunidad que se le brindaba para transmitir su fe a la juventud, así como fomentar la unión, amor y empatía.