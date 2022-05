¿Por qué Eugenio Derbez no eligió a Eva Longoria para la película 'The Valet?

Ciudad de México.- El actor Eugenio Derbez reveló que su amiga Eva Longoria fue uno de los prospectos para protagonizar The Valet.

Aunque anteriormente habrían trabajado en Dora la exploradora y Hombre al agua, Derbez confesó que el motivo por el que no eligió a Eva para el proyecto fue:

Quería justamente este choque de los dos mundos, en algún momento me dijeron ‘oye, ¿y por qué no una actriz afroamericana?, ¿y por qué no Eva Longoria?’, llegamos a platicar de Eva Longoria, y dije ‘no, porque es latina, aquí tiene que ser el coche que de los dos mundos, tiene que ser una güera de ojos azul con el mexicano valet parking, tiene que ser ese choque de dos mundos”

Contó en entrevista para el programa Sale el Sol.

Otras propuestas

De igual forma, Eugenio expresó que no solo Longoria fue una propuesta. “Fueron muy insistentes, no sabes cuántas veces fue el pleito de ‘y esta actriz’, y yo ‘no, güera de ojos azules’, hasta que llegó Samara y dije ‘ándale, esta es perfecta’”.

Aún con la situación, hace poco se supo que Derbez y Longoria protagonizarían la película 'Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe. Comedia de Aitch Alberto.

Por otra parte, Eugenio Derbez admitió que su relación con la prensa no ha sido de las mejores, sobre todo porque hubo ocasiones en las que se sintió incómodo con los periodistas o paparazzi.

“Sí, muchas veces, sé que es parte de mi trabajo, parte de lidiar con la fama y la prensa, pero creo que aquí pudimos revelar esos momentos incómodos en donde a veces no te dejan comer, me ha pasado de tener el paparazzi enfrente cuando estás en un restaurante y ni siquiera puedes limpiarle con el bolillito ahí porque… cosas así donde dices ‘¡ay, está el paparazzi!’, hasta cosas más graves, pero siempre es complicada la relación de los famosos con la prensa”, explicó.