¿Por qué Erik Rubín se casó con Andrea Legarreta?

Ciudad de México.- El cantante Erik Rubin se expresó sobre su vida profesional y personal tras reflexionar en el programa Sale el Sol, por lo que confesó lo que significa Andrea para él y su amor por la música.

Debido al peso que tiene la familia Rubín Legarreta en el mundo artístico, el artista reveló el motivo por el que decidió casarse con la conductora.

El matrimonio ha sido de lo más lindo que me ha sucedido, porque yo siempre soñé con tener una familia y gracias a esta hermosa mujer he podido materializar ese sueño... es todo para mi Andrea Legarreta, porque es mi amante, es mi amiga, es mi socia, es una persona que saca lo mejor de mí, me da paz, venía de relaciones tormentosas y con Andrea encontré paz, estabilidad y donde yo me vi finalmente sentando cabeza”.