¿Por qué Cristian Castro habla con acento argentino?

MÉXICO.- Desde hace unos meses, Cristian Castro ha dado mucho de qué hablar ya que últimamente ha estado dando entrevistas a varios medios de comunicación, además de estar muy activo en redes sociales.

En redes sociales han criticado duramente al cantante ya que en varias entrevistas ha hablado con un acento español, a pesar de que es mexicano, incluso hay usuarios que afirman que ya se olvidó de sus raíces.

Cabe destacar que Castro vivió por varios años en Sudamérica, por lo cual sería normal que haya adoptado ese tono al hablar, incluso adoptó ciertas palabras del argot del país.

“Podría estar hablando mucho más porteño, pero no lo voy a hacer para que no me digan ‘qué horror, cómo cambiaste, tenés como dos caras, quién sos”, aseguró en una reciente entrevista.

En realidad, el también compositor aceptó que le gusta usar el acento porque “le gusta la espontaneidad” de los argentinos.

Además, explicó porqué en sus redes sociales escribe en italiano debido a que su hija lo habla perfectamente y él vivió algunos años en Italia.