¿Por qué Claudia Álvarez no puede visitar a sus bebés?

Ciudad de México.- La actriz Claudia Álvarez actualmente no puede visitar a su mellizos en el hospital debido a que se contagió de Covid-19, por otro lado, Álvarez se siente bien de haberse contagiado en este momeno y no cuando sus bebés estuvieran en casa, ya que nacieron prematuros.

Claudia dio a luz a principios del año y está sobrellevando el covid con calma, aunque confiesa que le entristece que por esa razón no puede ir al hospital a visitar a sus hijos y que en casa no puede estar con su hija Kira.

Yo que me cuido tanto, imagínense; obviamente se me derrumbó el mundo, estoy yendo a ver a mis bebés, me vine para abajo, es mi tercer día encerrada, no hemos ido a ver a los bebés"