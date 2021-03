¿Por qué Alberto Ciurana murió tras vacunarse contra el Covid?

CIUDAD DE MÉXICO.- La muerte de Alberto Ciurana dejó de luto a la televisión mexicana, pues el directivo de Tv Azteca murió inesperadamente la noche del martes 23 de marzo tras haberse vacunado contra el coronavirus.

El director de contenido y distribución de la televisora de Ajusco falleció a tan solo unos días de haberse contagiado de Covid-19 y aplicado la primera dosis del antídoto contra la enfermedad.

Esto abrió un debate en los internautas, pues Alberto no es el único que ha muerto luego de aplicarse la vacuna.

Fue por eso que el doctor y youtuber Octavio Arroyo, conocido como “Mr. Doctor”, decidió hablar de lo sucedido para despejar las dudas.

El especialista en salud explicó que no había nada malo con la vacuna, pues lo ocurrido con Ciurana es que, el día que se vacunó, posiblemente se infectó del coronavirus, motivo por el cual la dosis no surtió su efecto de defensa.

Esto ocurre debido a que, una vez que se aplica una vacuna, pasan algunos días para que el cuerpo cree defensas y haca una inmunidad contra el virus en cuestión.

“Recordemos que la vacuna no es algo que impida que te pueda dar Covid, lo que sí evita es que progrese a una enfermedad severa o crítica”, recalcó.

Según Arroyo, esto significa que el directivo de Azteca se contagió de Covid el mismo día que fue a aplicarse la vacuna, pues él mismo había dicho que “irónicamente” se contagió momentos antes de recibir la dosis.

“En el caso particular de Alberto Ciurana, más allá de cuál haya sido la vacuna que se puso y que no hayan pasado los días pertinentes, lo más seguro, y por los días, tomando en cuenta que el 10 de marzo anunció esta situación, lo más seguro es que el día que se puso la vacuna ese mismo día se infectó, pero no se infectó por la vacuna”, aclaró.

“Sea cual sea que haya sido la vacuna, ARN Mensajero, Pfizer, Moderna, CanSino, AstraZeneca, la de Sputnik V, sea cual sea la vacuna que se haya puesto, él no se contagió por la vacuna, pero no habían pasado los días suficientes para poder crear inmunidad”, refirió.

Antes de cerrar, comentó cómo pudo haber sido el ciclo de contagio en Alberto para haber acabado en ese trágico resultado.

“Sacando cuentas, insisto, partiendo de que el día 5 se puso la vacuna y digamos que el 10 comenzó con un cuadro leve, el mismo día que se puso la vacuna fue el día que se infectó, y lo digo porque son cinco días del periodo de incubación de que te infectas para que la prueba salga positiva y para que tú manifiestes los síntomas. Fue por azares de la vida y como bien lo escribe él en su post, fue la ironía, porque el mismo día que se vacunó, se infectó”, concluyó.