Por primera vez 3 directoras buscan ser la Mejor en los Globos de Oro

Con el anuncio de los nominados para la entrega número 78 de los Globos de Oro este miércoles también se dio un paso para la lucha por la representación femenina en una de las categorías.

Por primera vez no sólo figura más de una cineasta al premio como Mejor director sino que además superan a los hombres tres a dos.

Emerald Fennell, Regina King y Chloé Zhao, competirán junto a David Fincher y Aaron Sorkin, en la ceremonia que se realizará el próximo 28 de febrero y en México podrá verse por TNT y TNT Series desde Beverly Hills, California.

En el caso de la inglesa Emerald Fennell llega a la premiación con el drama "Promising young woman" (que en el sitio Tomatazos tiene un 90% de aceptación y que además de ser directora también la escribió), historia protagonizada por Carey Mulligan ("El gran Gatsby").

La actriz y directora estadounidense Regina King competirá con "One night in Miami" (puntuada con 95%) que sigue una reunión ficticia entre Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown y Sam Cooke.

Mientras que la china-estadounidense Chloé Zhao fue nominada por "Nomad land" (que registra un 100% de aceptación en Tomatazos) con la que ya se llevó el León de Oro en el Festival Internacional de cine de Venecia y el Premio del público en Toronto.

La trama de "Nomanald" sigue a una mujer (Frances McDormand) que abandona su pueblo natal e inicia un viaje por el oeste de los Estados Unidos.

Para David Lynch la nominación llega por "Mank", con un guión que su padre Jack escribió en los 90 y que protagoniza Gary Oldman. Por otro lado, Aaron Sorkin compite con su película "The trial of the Chicago 7" que sigue a un grupo de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam conocidos como "los siete de Chicago" a quienes se les acusó de conspiración.

Recordemos que el año pasado ninguna mujer compitió para el Globo de Oro en dirección siendo los nominados: Bong Joon-Ho ("Parasite"), Sam Mendes ("1917"), Todd Phillips ("Joker"), Martin Scorsese ("The Irishman") y Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood") dejando fuera de nombres que se esperaban como el de Greta Gerwig ("Little Women").

Además Barbra Straisand es la única mujer que ha ganado el Globo de oro como mejor director, en 1984 por la cinta "Yentl".