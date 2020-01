Por pancita, rumoran que Chiquis Rivera está embarazada

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de una foto donde luce una pancita, han aumentado los rumores de que Chiquis Rivera está embarazada.

En el programa Chisme No Like presentaron la imagen y ahí la conductora Elisa Beristain señaló que ella cree que está embarazada, sin embargo, su compañero, Javier Ceriani destacó que solo son gases porque comió muchos tacos.

Hasta ahora Janney Marín Rivera, nombre real de la cantante, no ha despejado los rumores al respecto.

Una publicación compartida por Chisme No ���� like (@chismenolike) el 22 de Ene de 2020 a las 2:59 PST

Cabe recordar que apenas este 2019 Chiquis tuvo su boda con Lorenzo Méndez.

El evento fue el 29 de junio, la cual desató mucha polémica porque la pareja no quiso incluir a los medios.

En otros temas, la hija de Jenni Rivera se presentó el domingo en el escenario de ‘Mira Quién Baila All Stars’, en donde estrenó el tema ‘Martes es Muy Lejos‘, canción que formará parte del álbum que estrenará en mayo y que será el pie para la gira que comienza en marzo.

Al final de su presentación Chiquis confesó el pacto familiar para evitar las contestaciones que generen las “controversias de los Rivera’.

Es una decisión y el universo me está escuchando porque yo me quiero enfocar en mis negocios, en mi música, en mi matrimonio, en mi familia. Yo no quiero dramas, espero que todo el año siga así, y si sale cualquier cosa creo que está en nosotros cómo lo vamos a contestar, cómo lo vamos a tomar. Así que ya tomé la decisión”, explica Chiquis.