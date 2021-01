“Por no dar el ancho”, otro integrante de “Hoy” habría sido despedido del programa

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cambios en la programación del matutino “Hoy” se anunciaron a finales del año pasado, en donde se advertía que entre esos cambios habría despidos de algunos conductores, dicho por el periodista Alex Kaffie y al parecer no se equivocó.

Fue el mismo comentarista de espectáculos quien dijo primero que nadie que Pedro Prieto saldría del programa y así fue. Posteriormente la conductora Liz Torres también fue despedida y quitaron su sección “A que no sabías”.

Otra de las revelaciones fue la salida de Jorge “El Burro” Van Rankin, quien acababa de llegar de un permiso que la hoy fallecida y ex productora, Magda Rodríguez, le había dado para que saliera unos meses de la emisión mientras grababa la nueva temporada de “40 y 20”.

El mismo Kaffie anunció primero que el comediante lo había retirado del programa, ya que no daba el ancho y los niveles de audiencia estaban muy bajos; situación que ya se la habían advertido para que se pusiera “las pilas”, pero no funcionó.

Por esta misma razón, una de las actrices de comedia que amenizaba el ambiente en el foro 16 de Televisa, la producción también habría prescindido de sus servicios y según Kaffie, le fue notificada la noticia el lunes pasado.

Siguen rodando cabezas en el matutino de Las Estrellas. Ahí se continúa recortando a quienes según "no dan rating". El primero en ser echado fue Pedro Prieto. Después siguió Liz Torres y su sección 'A que no sabías'. "A que no sabías que ya no se te necesita en el programa" le notificaron a la susodicha el día que le dieron las "gracias". La tercera baja la recibió Jorge el 'Burro' Van Rankin. Y hace un par de días Samia (la comedianta e imitadora) fue avisada que sus servicios dejan de ser requeridos. ¿Quién seguirá? ¿Marisol González? ¿Elizabeth Álvarez? ¿Quién?”, cuestionó.