Por movimientos feministas, Calibre 50 modifica sus melodías

GUADALAJARA.-Ahora que el movimiento feminista ha tomado más fuerza en México, los músicos de Calibre 50 comprenden qué hay rolas que no son para todos los oídos.



Atrás quedaron esos tiempos en donde se les tachaba de misóginos por canciones como "El Tierno se Fue", pues actualmente le apuestan a melodías que puedan escuchar desde niños hasta adultos, como el sencillo que lanzarán este viernes a dueto con Joan Sebastian, titulado "Que Sea".



"Las tocábamos porque éramos muy jóvenes, 20 años, y estábamos en la inmadurez y decir 'es libertad de expresión' y no entiendes la influencia que pueda llegar a tener.



"Pero ahora que está más sensible y que entendemos, somos padres, tenemos mamás, hermanas, hijas, tías y nuestro staff casi el 80 por ciento son mujeres en la oficina ya entendemos", compartió Edén Muñoz, vocalista y compositor.

Hace unas semanas se dijo que Calibre 50 había tocado en la boda de Alejandrina Guzmán Salazar, hija del Chapo Guzmán con Édgar Cázares, sobrino de Blanca Margarita Cázares, llamada 'La Emperatriz del Narco' en Culiacán, Sinaloa, y, sin pelos en la lengua, el vocalista habló sobre este escándalo.



"Nosotros no preguntamos quién nos contrata, nosotros somos músicos y nuestra familia depende de esto, nuestro equipo de trabajo somos unas 75 personas.



"Cómo servicio que prestamos hay un pago y a ti te vale quien sea; se han especulado un montón de cosas y cómo no conocimos, ni conocemos a los novios, si se ha dicho que son, al final de cuentas no nos interesa quienes son, hijos de quien o que hicieron, yo no considero que sea nada malo ir a cantarle a una persona", agregó.



Este viernes se estrena su dueto con Joan Sebastian, una de las últimas canciones que hiciera "El Rey del Jaripeo".

"Trae clarinete y algo medio country que le daba ese toque de Joan; la disquera nos eligió para sacar este tema.



"Sí es complicado cantarle una canción a Joan y como ya venía su voz grabada y él influyó mucho con su estilo", finalizó.