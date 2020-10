Por la pandemia, Ernesto Laguardia regresa a México a pedir trabajo

CIUDAD DE MÉXICO.- Ernesto Laguardia reveló que económicamente no se encuentra en su mejor momento, por lo que decidió regresar a México a pedir trabajo.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, el actor confesó su deseo de empezar a trabajar lo más pronto posible, pues sus finanzas tras la pandemia no se encuentran estables.

Al ser cuestionado por su siguiente proyecto laboral, el también conductor explicó: “Quisiera saberlo, y podértelo platicar, pero no, no sé. A veces sufro por no tener trabajo también, pero (estoy) con mucha ilusión y mucho positivismo”.

Mientras esto sucede, Laguardia manifestó que ya tiene planeado reestrenar su obra de teatro “El tiempo vuela”, con lo cual espera obtener algo de ingresos.

“El monólogo que esperábamos realizar el día 30 es una campaña permanente contra el cáncer. 10 años de presentar el monólogo y lo queremos reestrenar renovado, pero no ha sido posible desde marzo”, destacó.

Pidiendo que los productores volteen a verlo y le den trabajo, Laguardia se dijo esperanzado de que en breve lo llamen, aunque tiene pendiente el inicio de grabaciones de una nueva serie, misma que sigue detenida por los estragos del Covid-19.