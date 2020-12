"Por la muerte de esa persona eso estoy aquí ahorita": Celia Lora revela cómo causó la muerte de un hombre en un choque

CIUDAD DE MÉXICO.-Celia Lora dio a conocer cómo fue que estuvo involucrada en la muerte de una persona en un accidente automovilístico.

"Yo venía en mi coche a las 5 de la mañana. Le pegué a una camioneta en Periférico, enfrente de Televisa San Ángel. Era un jueves, yo tenía que entrar a trabajar el viernes, y yo venía normal, pero yo pensé que iba a dar la vuelta (la camioneta), yo no sabía que estaba estacionada, entonces cuando yo le pegué a la pick up, ella le pegó a un teléfono público, resulta que ellos (las víctimas) estaban limpiando".

Agregó:

"Fue la camioneta la que se lo llevó a él, entonces cuando yo le pegué acabamos los dos (la pick up y ella) arriba de una refaccionaria (negocio que estaba cerca) y ahí fue donde llegó la policía y TV Notas".

Lora negó que hubiera atropellado a alguien, y momentó después aseguró que llegó una ambulancia. También dijo que no estaba tan tomada.

"Estaba a una cuadra de llegar a mi casa, si hubiera estado borracha...Inventaron una cosa imposible de grados de alcohol, pero.. bueno. Sí había tomado pero no al grado que dijeron", afirmó.

"El caso es que siempre... mi cara... la pinch#$ vecina (la que habló a los policías) dijo que su papá era Alex Lora, entonces los policías me empezaron a pedir dinero y yo les dije que no".

Agregó que apagó su Nextel, y se hizo perdediza de sus papás.

"Me llevaron a la delegación, estuve toda la madrugada. Uno de los judiciales me dice que me habla mi mamá, pero yo no le había dicho a nadie, porque yo estaba muy cerrada en "yo no tuve la culpa, yo lo voy a solucionar"".

Celia contó que ya estaba saliendo la noticia de ella en la televisión y que todo fue por culpa de la "pinch#$ vecina".

"No tiene idea de todo lo que me provocó, pero se lo agradezco, porque por eso estoy aquí ahorita", añadió.

La modelo reveló que se enteró que el afectado había muerto en la tarde. "Se desangró en Urgencias, doce horas depués".

Lora acusó que su caso fue usado para desviar la atención sobre la muerte de la niña Paulette Gebara Farah.

"La cosa es que yo vi que llegó mucha prensa porque, a ver si es cierto que esto no lo vetan, acababa de ser lo de Paulett, y siempre necesitas algo para desviar la atención de una cosa así, ¿no?, y en ese momento, fui yo".

Por último dijo que en la prisión de Santa Martha Acatitla se "hizo amiga de todas las lacras".

"Estuvo muy chistoso porque todas querían conocerme, todas decían que eran mis amigas, y todas decían que era yo bien buen onda. Yo estaba a toda madre".