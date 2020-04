Por exigencias y críticas, Amaia Montero se despide de sus fans

Amaia Montero ha estallado en redes sociales con un enigmático mensaje: "No puedo más". Con un claro mensaje se despide temporalmente de sus seguidores.

La cantante antepone su salud a la presión de las redes sociales para centrarse en su nuevo disco con tranquilidad.

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh publicó en su Instagram una fotografía de ella junto a su perro Pop (fallecido el pasado agosto) con motivo del Día Internacional del Beso.

Una de sus seguidoras dejó entonces un comentario muy directo: "Queremos fotos nuevas". La intérprete no tardo en alzar la voz:

Esta foto es inédita y significa mucho para mí... Me como a besos y abrazo a mi amor Pop que murió el agosto pasado. Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me dé la gana, sean antiguas o actuales y si no te gustan... ya sabes... Y esto va también para algunas personas que me dicen cosas parecidas. Os aseguro que todo tiene un porqué", respondió la artista.

Otros instagramers no compartieron el tono de la respuesta de la artistas. Amaia se disculpó y aseguró que su comentario no escondía una mala intención.

"No... realmente no entiendes como me siento... no lo sabes... para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos... sé que no lo hizo con mala intención pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito... como he dicho... todo tiene un porqué... he sufrido muchísimo (...) Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... lo último que necesito es más presión... sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí, lo tengo clarísimo, al igual que yo por vosotros y espero que lo tengáis clarísimo... ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco", dijo.

No es el primer enganchón en redes sociales

Hace dos años Montero vivió otro momento polémicos en las redes que la llevó a un enfrentamiento con Malú, a quien acusó de llamarla gorda cuando esta trataba de defenderla de las críticas sobre su peso. "Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto", constestó Amaia.