Por este motivo Samo salió de Camila

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace aproximadamente seis años se dio a conocer la noticia de que Samo salía del grupo Camila, dato que dejó en shock a todos sus seguidores.

Ahora en la actualidad, y según información de Notimex, Samo se sinceró durante una rueda de prensa y habló respecto a su decisión de separarse de Mario Domm y Pablo Hurtado.

“Mucha gente piensa que salí por ego, porque quería ser la estrella, pero no me conocen. Siempre he dicho que me gusta compartir, que me gusta disfrutar del talento de los demás como hoy lo hago con Mario Sandoval, en ligero, en libres y cantando”, señaló.

¡Termina el misterio! El cantautor @SAMOALLSTAR aclaró el porqué ya no forma parte del grupo de @CamilaMX. ������ Checa todos los detalles aquí... ���� https://t.co/7PUtSCQHb4 — DeFamosos (@defamososMx) August 15, 2019

Añadió que las giras con Camila eran muy agitadas, al punto de presentarse hasta en 28 conciertos en un mes dentro del “Dejarte de Amar Tour”.

“Íbamos en las camionetas y de repente llorábamos. Le pasaba a Mario y me pasaba a mí. Me inventaron que me estaba quedando loco por los ataques de ansiedad y sí los tuvimos como también corrimos al hospital, pues eran muy fuertes los momentos que vivíamos, éramos un producto que en ese momento vendía muchísimo”, Comentó.

El cantante aseguró que, pese a las crisis de ansiedad por las que ambos atravesaron, Samo siempre estuvo dispuesto a seguir trabajando, pero Mario Domm “ya se encontraba muy cansado, llevaba mucho peso encima y quería irse a descansar un poco”.

“Lo hablamos en una camioneta. Le dije: ‘¿Que hacemos, amigo?’ Vete a descansar 10 o 15 días y luego seguimos trabajando’. El caso es que un día me despiertan de un programa de televisión en Miami a las 6 o 7 de la mañana para decirme: ‘Oye, Samo, en las redes sociales tu compañero dice que hacen un break indefinido. ¿Es un adiós?’.

“Les respondí que no estaba enterado, que lo habíamos hablado pero que no era algo tal cual, que íbamos a tomar un break (descanso) porque estábamos en un momento de trabajar muchísimo”.

Cabe señalar que la disquera Sony Music México le había propuesto a Samo la grabación de un disco como solista, lo que él aceptó con la promesa de que estaría con Camila cuando grabaran el siguiente álbum.

“A punto de estrenar mi producción musical como solista (Inevitable, 2013), ellos entraban a grabar el siguiente disco de Camila y yo no podía abandonar mi proceso, dejarlo en el cajón y decir: ‘corro con Camila’. Entonces, ya no fui invitado a Camila, así sucedieron las cosas.

“El público se imagina que tal vez fue ego, pero les juro que no, me conocen. Y los que no me conocen, dense un tiempo y nos vamos por un café”, comentó durante la presentación del video del tema Amar de verdad a dueto con Mario Sandoval, y en que refiere las diversas formas de expresar amor de manera libre.

En cuanto a si volvería a grabar con Camila él cantante señaló que: “Aquí estoy, no estoy mudo, la voz aquí está. Tanto me gusta trabajar que de manera independiente sigo cantando y sigo compartiendo con quienes quieran compartir.

Esto podría ser una esperanza para los fans de ver una vez más a la agrupación junta.