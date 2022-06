Por esta razón Michelle Salas se encuentra en  recuperación

ESTADOS UNIDOS.- Michelle Salas ha sido reconocida en el espectáculo por ser la hija mayor de Luis Miguel, pero esto ha ocasionado que llegué a estar involucrada en polémicas en relación con su padre.

La joven de 32 años actualmente es una de las figuras más activas en sus redes sociales, donde constantemente comparte contenido de moda, debido a que se ha destacado por tener un muy buen gusto de vestir con marcas de alta gama.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram que la también ‘influencer’ compartió una fotografía donde reveló a sus seguidores que habría sufrido de una contractura muy fuerte en su espalda.



Al parecer debido al intenso trabajo y una posible deshidratación, Michelle lamentablemente tuvo un dolor muy fuerte que le impidió mover su espalda, por lo que tuvo que ir inmediatamente a que la atendiera un profesional.



Hace mucho tiempo no me daba una contractura tan fuerte como la de ayer, creo que después de tantos vuelos, deshidratación y el ritmo de vida que he llevado estas últimas semanas mi cuerpo explotó” fue parte de lo que escribió.