Por difamación, Laura Bozzo podría demandar a Alfredo Adame, quien aseguró que la peruana debe 23 millones de pesos al fisco

Laura Bozzo podría demandar a Alfredo Adame por andar diciendo que debe 23 millones de pesos al fisco, si sigue diciendo cosas de ella en los programas de televisión.

En una entrevista “banquetera” que la conductora peruana dio al programa ChismeNoLike, de la plataforma de YouTube, aseguró que ya está cansada de las habladurías del actor, pero su abogado está viendo la posibilidad si lo demandan por difamación.

Hay no, qué hueva. Que Alfredo Adame se dedique a aclarar su juicio y todas las denuncias que hay contra él y si sigue con esto, pues lo demandaré también a él. Ya verá el doctor Octavio Martínez si lo demando o no. Sinceramente, yo ya no estoy para hacer comentarios de famosos, estoy para dedicarme a mi programa y punto”, dijo.