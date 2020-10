Por despecho, JLo se casó con Marc Anthony

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer López decidió sincerarse sobre el matrimonio que sostuvo con Marc Anthony de 2004 a 2011, y admitió que se casó con él por despecho.

A través de su nuevo libro “True Love”, la intérprete de “Dance on the floor” relató que cuando era pareja del actor estadounidense Ben Affleck, ambos tenían pensado llegar juntos al altar, pero antes de eso, él la abandonó, dejándola con el corazón roto.

Fue en ese momento que Marc Anthony apareció en su vida. En aquel entonces, el cantante de “Vivir mi vida” sostuvo una amistad de varios años con ella, pues incluso trabajaron juntos en canciones como “No me ames” (1999), por lo que tenían una fuerte conexión.

JLo recalcó que su reencuentro con Marc se dio tres días después de la fecha en que se casaría con Ben Affleck (enero de 2004), lo que la hizo sentir vulnerable y creer que su destino era estar con el cantante de habla hispana.

Y de esa manera, la también actriz no dudó en unirse casi de inmediato con él, con quien se casó en secreto ese mismo año. Sin embargo, la realidad es que ella no estaba enamorada de él, sino que no quería quedarse sola.

En ese momento necesitaba creer eso; necesitaba creer en algo. La realidad era que no quería estar sola, así que cuando Marc estuvo allí, cuando me encontró con su gran sonrisa su corazón en la manga y sus brazos abiertos de par en par, estaba más feliz de dejarme caer en ellos” reconoció Jennifer López.

Aunque su matrimonio duró 10 años, al final todo acabó en un divorcio. Actualmente Marc Anthony permanece soltero, mientras que JLo está comprometida con Alex Rodríguez.

Pese a todo, ambos han demostrado tener una relación cordial por el bien de sus hijos y se han reencontrado en varios eventos.