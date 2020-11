Por ausencia de The Weeknd en los Grammy protestan con memes

Este martes se dieron a conocer las nominaciones a los Grammy e inmediatamente surgieron críticas y cuestionamientos por parte de los usuarios de redes sociales, específicamente de un tema: que "Yummi", de Justin Bieber sí está nominado, y que "Blinding Lights", de The Weeknd, no.

Para los usuarios de redes sociales "Yummi" no es la mejor canción de Justin, mientras que "Blinding Lights", de The Weeknd ha sido muy bien recibida por la audiencia, sin embargo, el artista no aparece en ninguna categoría, ni siquiera en las de Soul/ R&B, donde figuran en mejor Performance, Beyoncé, Jacob Collier, Brittany Howard o Emily King, y géneros en los que ganó 3 de 8 nominaciones en los AMA's.

En cuanto a Mejor Álbum de R&B, los nominados de los Grammys son: "Hsppy 2 be here", de Ant Clemons; "Take Time", de Giveon; "To feel Loved", de Luke James; "Big Love" de John Legend y "All Rise" de Gregory Porter.

En la categoría de Mejor Canción Pop Solista, se encuentra "Yummi", de Justin Bieber, al igual que "Say So" de Doja Cat; "Everything I Wanted" de Billie Eilish; "Don't Start Now" de Dua Lipa; "Watermelon Sugar", de Harry Styles y "Cardigan" de Taylor Swift.

"The Weeknd no necesita a los grammys, los grammys lo necesitan a él. Eres grande Abel, todos sabemos la injusticia que se hizo, dejaste tu huella en este año", escribió un usuario en Twitter.

Tal ha sido el revuelo que ha causado su ausencia en la lista de nominados, que han surgido memes y gifs preguntando el porqué a la Recording Academy.

La 63 ceremonia de premiación se realizará el 31 de enero por el canal CBS, y dentro de los más nominados se encuentran Beyoncé, que aspira a los premios a Canción y Grabación del año, por "Black Parade".

Los usuarios de redes sociales no sólo alzaron la voz por The Weeknd, sino también por Selena Gómez, otra de las grandes ausentes en la lista.