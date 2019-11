¿Por Pati Chapoy? Aumentan los rumores de que Remmy Valenzuela sí está fuera de La Academia

CIUDAD DE MÉXICO.-Nada es oficial todavía, pero todo apunta a que Remmy Valenzuela quedo fuera de La Academia como juez, esto, dicen, tras las duras críticas a Pati Chapoy.

Una persona comentó en Twitter:

"Pati Chapoy tenía razón; Remmy Valenzuela estaba de más. Su perfil ya no aparece en la App de Azteca Conecta"; "Pues ya le dejaron en claro a Remmy Valenzuela quién es Pati Chapoy".

Remmy Valenzuela le responde a Paty Chapoy, luego de que la conductora dijo que él sobra en la Academia pic.twitter.com/utBAdMrrMl — César Valdivia (@ceevaldivia) November 14, 2019

Cabe recordar que el cantante fue cuestionado por la conductora ancla de Ventaneando durante la semana pasada, ya que ella consideró que sobraba en la emisión dominical.

"A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra", expresó Pati Chapoy en Ventaneando. "No lo conozco", agregó la conductora.

Pues Pati Chapoy ya eligió quién es el primer expulsado de La Academia y es... Remmy Valenzuela #LaAcademiaEs pic.twitter.com/N9mld1Geku — ���������� ���������� (@MarkoMontoya1) November 18, 2019

A lo que el intérprete de "Mi Princesa" no se quedó callado y respondió a las críticas de la periodista de espectáculos, a quien calificó de estar “pasada de moda”.

“No sé cuánto discos de oro tenga Pati […] Ella no sé qué haga. No soy Pedro Infante, a la mejor para gustarle, creo que esta un poquito pasada de moda”, dijo afirmó Remmy.

Pues parece que efectivamente, Pati Chapoy tenía razón; Remmy Valenzuela estaba de más. Su perfil ya no aparece en la App de Azteca Conecta. #LaAcademiaEs pic.twitter.com/78XyFKLi5Y — Jorge Guzmán Mtz (@JorgeGuzmanMtz) November 18, 2019