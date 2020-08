Ponen en duda el romance de Belinda y Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- Después del romántico festejo del cumpleaños 28 de Belinda, que por cierto le lleva 6 años a Nodal, las especulaciones en torno a la veracidad de su noviazgo continúan. Varios comunicadores e incluso una especialista en lectura de rostros que ponen en duda este sonado romance conversaron con TVyNovelas al respecto.

Para el periodista Alex Kaffie esto es montaje: “Ellos no sostienen una relación amorosa, sino mercantil... Apuesto a que no llegan ni a diciembre, por supuesto, ella le sacará provecho porque es muy astuta…”.

Por su parte René Franco, conductor del programa radiofónico ‘La Taquilla’, refiere que esto es solo publicidad: “Me llama la atención que la noticia del romance a dio a conocer La Voz Azteca a través de Twitter con una fotografía acompañada de llego ‘El amor a la Voz…’ Esto es publicidad corporativa…”.

Pero la que se fue en serio contra la relación de ambas figuras fue Martha Figueroa, escritora y periodista, que contrario a sus colegas si cree que hay romance… aunque de un solo lado.

Te voy a decir lo que yo creo, ok sí andan pues, pero de que sea un amor bilateral no me suena. Siento que nada más una persona quiere a la otra y la otra parte nada más está interesada. Agárrate uno mayor (Belinda). Imagínate, este cuate que se la pasaba, según me cuentan, en su tiempo libre jugando con la consola de los jueguitos como todos los niños. De eso pasamos a: en mis ratos libres juego con Belinda”.