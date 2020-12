Poncho de Nigris toma suero con Dexametasona para el Covid-19, ¿es peligroso?

CIUDAD DE MÉXICO.- Poncho de Nigris no la ha pasado bien con el Covid-19 que contrajo junto a su familia, pues hace poco reveló que sus síntomas son bastante fuertes.

Fue por eso que el famoso optó por un tratamiento que compartió en sus redes sociales y dividió las opiniones de sus seguidores.

El conductor publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve recibir por vía intravenosa venosa suero multivitamínico.

La polémica es que el suero contiene Dexametasona, un potente glucocorticoide similar a las hormonas esteroides, que sólo se aplica a pacientes de Covid en estado crítico.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud no recomienda su uso en pacientes no graves de coronavirus, y para eso se basó en un ensayo realizado por la Universidad de Oxford en el Reino Unido donde se demuestra que su uso no hace una diferencia beneficiosa en la persona afectada.

En el caso de Poncho de Nigris, éste no ha requerido de hospitalización o asistencia médica para respirar.