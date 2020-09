Poncho de Nigris cuenta la verdad sobre su relación con “La Tigresa” 

CIUDAD DE MÉXICO.- Poncho de Nigris dejó en claro que no está arrepentido de lo que tuvo con Irma Serrano “La Tigresa”, tras la salida de “Big Brother” en 2005.



A más de 15 años de lo sucedido, el actor finalmente contó su versión de la historia con la polémica cantante y actriz, en una entrevista con Yordi Rosado.



Relató que fue “La Tigresa” quien se acercó a él para darle celos a una de sus ex parejas, y él aceptó que aceptó porque quería colgarse de la fama.



Lo de 'La Tigresa', sí ella me buscó porque le quería dar celos a Pato (Zambrano) porque él había estado en un Big Brother antes, entonces yo salí (...) me hablan de una revista y me dicen: 'Oye, trabajo con La Tigresa, te quiere conocer, pero va a estar toda la prensa'", contó Poncho de Nigris.



Dijo que a pesar de que él tenía pareja en aquel momento y que sus padres trataron de advertirle de que aquello era una mala idea, éste no hizo caso, ateniéndose a ser el blanco de críticas y chismes de la época.



"Si me rajaba y no iba por el chisme y la crítica porque yo sabía que me iban a decir que era un vividor, en el momento que me parara ahí me iban a decir que era un vividor, un interesado (...) No le he dado mucha importancia a lo que diga la gente porque cuando te va bien todos te aman y cuando te va mal eres insignificante", explicó.



Poncho se reunió con Irma unos minutos antes de salir a la prensa, poniéndose de acuerdo en cómo sería su relación y lo que le dirían al mundo.



"Con lo de 'La Tigresa', la verdad no me arrepiento. Me dijo: ‘Tú te vas a parar aquí a lado mío'. Yo estaba de qué voy a hacer, es que yo no quiero que digan que soy tu novio, yo sí le dije (...) La vi, me impactó, pero al mismo tiempo se me prendió el foco y dije: 'A esta señora le voy a aprender todo lo que sabe de todo lo que ha vivido en el medio", añadió.



Como muestra de su nueva alianza, “La Tigresa le regaló un lujoso reloj marca Rolex, que según le comentaron, perteneció a un ex presidente de México.



“Me dio un reloj, un Rolex de un ex presidente, pedorro la neta, era de los delgaditos", remató.