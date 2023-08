Poncho de Nigris asegura que donara el premio a Mariana Rodríguez si gana en “La Casa de los Famosos”

Con la emoción en su punto más álgido y los finalistas ansiosos por el gran premio, Poncho de Nigris se ha lanzado a la palestra una vez más, esta vez con una apuesta audaz. En un emocionante giro, ha anunciado que, si logra hacerse con el codiciado premio de 4 millones de pesos, no lo mantendrá para sí mismo.

Poncho no conocen límites, y así lo dejó claro al compartir sus planes altruistas. Si el destino le sonríe y la victoria le pertenece, Poncho de Nigris ha afirmado con convicción que entregará el jugoso premio a la primera dame de Nuevo León, Mariana Rodríguez.

Pero, ¿qué llevó a Poncho a tomar esta audaz decisión?

El regiomontano, quien ha sabido hacer ruido en cada rincón de "La Casa de los Famosos", no solo está buscando la victoria por sí mismo. Con una pasión que arde tan brillante como las luces de la ciudad, ha llamado a su gente, a su tierra natal, a su querido Nuevo León, a apoyarlo en esta travesía.

“Les voy a prometer esto y no es por manipulación ni nada, que se pongan las pilas los regios para que el premio del primer lugar vaya para Monterrey, Nuevo León, toda la gente de Monterrey, el premio es de ustedes, no me lo den a mí, vengo de Monterrey, amo a Nuevo León”, mencionó.

Además de esta emocionante revelación, Poncho de Nigris también ha dejado claro que su lucha no es solo por el premio, sino por el reconocimiento que su tierra natal merece. Aunque los 4 millones de pesos podrían cambiar la vida de cualquiera, Poncho ha enfatizado que para él, el verdadero triunfo radica en llevar el título de campeón de regreso a Monterrey, Nuevo León.

“A mí el dinero no me importa, a mí me importa el reconocimiento de poder llegar a monterrey y que digan se quedó en Monterrey, Nuevo León, el premio de La Casa de los Famosos“, indicó el exconductor de televisión.

No todos lo tomaron bien

Sin embargo, en medio de esta ola de emociones y promesas, algunos seguidores no están tan entusiasmados como uno podría pensar. Hubo un acuerdo previo entre Poncho y Wendy Guevara, otro participante en la competencia, que si él resultaba vencedor, le entregaría un millón de pesos. Esta promesa no cumplida ha generado críticas y descontento entre los seguidores que no dudaron en expresar su descontento en las redes sociales.

“¿Que pasó con el millón qué prometiste al segundo lugar?, palabra es palabra“

“Haciendo su campaña, primero criticó a Sergio y él está igual, no se vale Poncho“

“Andabas de hablador, tú tuviste la idea de 3 millones al primer lugar y 1 al segundo. Y si los ganarás, ¿Entonces no cumples tu palabra?”

Le pidieron no usar a los niños para su beneficio

Además, la estrategia de Poncho de Nigris de involucrar a los niños en su campaña ha sido objeto de controversia. Mientras algunos lo acusan de aprovecharse de las causas nobles para ganar votos, otros defienden su intento de hacer una diferencia a través de su potencial victoria.

“No se usan estas causas para pedir votos, si quiere ayudar que lo haga con su dinero“

“No uses a los niños para ganar, si quisieras ayudarlos lo hubieras hecho desde antes“

“Qué mal que uses a los niños de Nuevo León para tu beneficio“

Con los ánimos caldeados y las emociones al límite, la casa de los famosos se prepara para su emocionante desenlace. El carismático Poncho de Nigris ha puesto todas sus cartas sobre la mesa, con promesas, polémicas y una determinación inquebrantable. ¿Logrará llevar a cabo su ambiciosa promesa y regalarle el premio a Mariana Rodríguez? ¿O las críticas y descontento de los seguidores influirán en el resultado final? ¡La Casa de los Famosos nos tiene a todos en vilo y el desenlace promete ser épico!

