Poncho De Nigris, arrepentido de hacer famosa a su madre en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Poncho De Nigris reveló sentirse arrepentido de haber hecho incursionar a su madre, Leticia Guajardo, en las redes sociales, luego de que la señora arremetiera en contra de Marcela Mistral asegurando que por culpa de su nuera se había alejado de su hijo y de sus nietos, aparentemente porque “lo tiene embrujado”.

“Es lo que pasa en todas las familias… simplemente mi mamá se siente sola, siente el vacío del nido, es un síndrome del vacío del nido porque nosotros ya crecimos y ya hicimos nuestra vida… Obviamente es mi mamá y la amo con todo mi corazón, pero siempre hay ahí algún conflicto por los celos y por ese tipo de cosas con las nueras… entonces me enojé y después lo tomé como estrategia publicitaria, pero al principio sí me enojé un poco de que mi mamá estaba hablando públicamente de mi esposa o de nosotros, habla de mi papá, de mi hermana que vive con ella, no sé si de repente en los picos altos de dopamina, no sé de qué sea, de depresión o algo, hable, la amamos con todo nuestro corazón y la vamos a seguir cuidando, vamos a estar al pendiente, pero si molesta que sea tu mamá y hable de sus hijos y de cosas personales”, explicó el influecer.

Posteriormente, en entrevista para el programa Venga la Alegría, Poncho admitió que fue gracias a él que su madre empezó a hacerse famosa en redes sociales, aunque nunca imaginó que esto pudiera usarse en su contra.

“El error es mío de haberla metido al mundo de las redes, yo quería que se ganara una lanita, de hecho, se está ganando una lana porque la contrataron de algunos establecimientos por publicidad, porque si la sigue gente aquí en Monterrey… pero de repente cuando se siente sola y está sola en su casa, pues sí se suelta y empieza a decir cosas”, comentó.

Pese a todo esto, el ex Big Brother dijo querer y estar atento a lo que necesite Doña Leticia, pues más allá de todo es su hijo y siempre la va a amar con todo su corazón.