Pon ritmo a tu Navidad

HERMOSILLO, Sonora.- La música va de la mano con la Navidad. Los clásicos villancicos han sido coreados por varias generaciones y también por afamados artisas que dan su propia versión y ritmo a la Navidad.

Desde la icónica Mariah Carey hasta Luis Miguel han interpretado canciones navideñas que se han reproducido en posadas y cenas de Noche Buena.

Este 2019 llegó con todo el espíritu de la Navidad, y algunos famosos trajeron nuevos covers y temas que esperan convertirse en clásicos para estas fechas.

A continuación, éstos son algunos de los mejores temas musicales y discos navideños del año:

Christmas in New York

Lea Michele

Desde el pasado 25 de octubre, está a la venta el primer disco navideño de Lea Michele, un álbum titulado ‘Christmas in The City’ que está inspirado en sus recuerdos de infancia de las primeras vacaciones de Navidad que vivió en su ciudad natal de Nueva York, donde creció. El álbum ‘Christmas In The City’ incluye nuevas versiones de clásicos navideños como “It’s the Most Wonderful Time of the Year”, “Have Yourself a Merry Little Christmas", “Rockin’ Around the Christmas Tree”, “Silent Night", “Silver Bells”, “O Holy Night” o “Do You Want to Build a Snowman?”(de la banda sonora de ‘Frozen’).

Here (For Christmas)

Lukas Graham

En ‘Here (For Christmas)’, Lukas Graham recuerda a un amigo que perdió hace pocos años. Es un tema triste, pero también un homenaje a todas las personas que ya no comparten con nosotros estos días: “Es importante recordar en Navidad a las personas que hemos perdido”, dijo el artista.

Love you more at Christmas Time

Kelly Rowland

Kelly Rowland se puso festiva con esta nueva canción que forma parte del soundtrack de la película “Merry Liddle Christmas” de la cadena estadounidense Life Time. Fue una composición de la cantante Angela Beyince, Shane Stevens y el productor Nash Overstreet.

The Christmas Present

Robbie Williams

El intérprete de “Angel” quiso lanzar su primer trabajo navideño con The Christmas Present, un disco doble que se divide en ‘Christmas Past’ y ‘Christmas Future’ donde combina versiones de clásicos navideños con canciones nuevas, todas inspiradas en esta época del año. Este doble CD incluye colaboraciones con otros artista como Jamie Cullum, Bryan Adams y más.

A hand for Mr. Claus

Idina Menzel & Ariana Grande

Idina ya saltó a la fama mundial como la voz en inglés de “Elsa” de "Frozen” y ahora, en una colaboración con la cantante Ariana Grande, lanzó este sencillo que forma parte de “Christmas: A Season of love”, su segundo disco navideño.

Christmas Valentine

Jason Mraz e Ingrid Michaelson

De la mano de Amazon, la pareja de artistas canadienses presentan este nuevo villancico, con un ritmo divertido y un videoclip con animación en stop motion.

All I Want (For Christmas)

Liam Payne

Antes de que Liam Payne estrenara su álbum debut, dio un adelanto con el villancico “All I Want (For Christmas), el villancico a través del que canta al desamor, el cual adaptó a su propio ritmo y voz.

Like It’s Christmas

Jonas Brothers

Jonas Brothers lanzaron el pasado 8 de noviembre un nuevo tema que no está incluido dentro de su último disco "Happiness Begins". Se titula "Like It’s Christmas" y es un villancico original con el que los hermanos felicitan las fiestas. La canción es una composición festiva y alegre con una letra romántica. “Haces que cada día parezca Navidad”, repiten los hermanos en su estribillo. El audio de este tema supera el millón de reproducciones en YouTube.

One I’ve been Messing

Little Mix

Una de las agrupaciones femeninas más populares del Reino Unido regresó con un nuevo villancico, que inspira sus ritmos en las canciones navideñas de los años 50, con sonidos de campanas y excelsas armoniosas. A dos días del estreno de su videoclip oficial, superó las 1.2 millones de reproducciones.

Baby, it’s cold outside

John Legend & Kelly Clarkson

El toque de jazz del clásico villancico “Baby, it’s cold outsider” lo ha dado este año John Legend junto a la cantante Kelly Clarkson. La canción, que es un dueto, relata los intentos de una mujer de abandonar la casa de un hombre y la insistencia de este para que ella se quede, con la excusa de que hace frío en la calle.