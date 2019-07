"Pobre niña boba", este fue el mensaje que Noelia le mandó a Belinda

Fuerte respondió Noelia a Belinda por su comentario durante una transmisión del reality musical de Tv Azteca: La Voz México. Y es que durante la interpretación de Haydee Leyva con la canción “TU”, que fue trampolín para la fama de Noelia en 1999, se escucha de fondo la voz de Belinda preguntando:

¿Quien canta esto….? ¿Laura Pausini…?

Cuestionamiento que Noelia tomo como una ofensa y a través de sus redes sociales envío un duro mensaje a su colega con un texto donde la puertorriqueña le reclama airadamente que desconozca un éxito tan importante a nivel internacional.

Pobre niña Boba… esto pasa cuando la soberbia es más que grande que TU éxito el Sapito. Pobre Niña Boba. Mira BELINDA solo te diré algo, bájate de TU nube y se mas Humilde, por eso en México, querida Española, el publico canta y sabe más mis canciones que las tuyas MIS CANCIONES HAN ENAMORADO A CIENTOS DE MILES Y SE HAN CASADO GRACIAS A “TU”. MIS CANCIONES QUE SON EXITOS SON HIMNO al Amor”.

Pero su reclamo no solo quedo ahí, también cuestiono los éxitos y la veracidad de las ventas de los discos de Belinda.

“La canta quien tiene 10 millones de discos vendidos. CERTIFICADOS EN USA, NO COMO LOS TUYOS DE CARAMELO E INVENTADOS POR ADRIAN POSE que en paz descanse o Rodolfo Lopez Negrete (sé todo Niña Sapito) “TU” (la canta quien tiene 10 millones de éxitos en BIllboard en español y 3 en ingles… “TU”, como dice mi canción, no los tienes. La canta quien tiene conciertos llenos y no vive del Blof como TU…”

Ya por ultimo la cantante, que ahora se lanza como productora y actriz de cine para adultos, dejo en evidencia que es desde hace años surgió la enemistad entre ambas por un incidente en la ciudad de Mexico.

“Nunca me olvido que tu mamá quería sacarme de un Salón del Camino Real en México donde estaba yo ensayando, y a punta de gritos interrumpió mi ensayo porque TU habías llegado jajaja para que tu ensayaras TU, ESPAÑOLAS PREPOTENTES!!!! Mira como es la vida, ese Año me gane el Premio Billboard y TU Gran Álbum Niña Sapito, No llego a nada. Así que aprende a RESPETAR.

“Que lo Único que TU tienes es Seguidores de Las Redes y la mayor parte para detestar tu Prepotencia y presumiera... no sé de que. Porque Mamacita YO si tengo y no aparento. HUMILDAD!!!”



Con todo esto, queda en evidencia que el comentario de Belinda, quien hasta el momento no ha dado respuesta, más que una inocente pregunta, llevaba todo un mensaje a Noelia, con quien ahora sabemos, mantiene una rivalidad desde hace años.