¡Pobre Chicharito! Aseguran que Diego Dreyfus tiene una aventura con Sarah Kohen

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier “Chicharito” Hernández se convirtió en tendencia en redes sociales, y pero no por su desempeño como futbolista, sino por un nuevo escándalo que acontece su vida personal.

Los internautas aseguraron tener pruebas de que la modelo Sarah Kohan está siéndole infiel a su pareja con uno de sus más grandes amigos.

Se trata de Diego Dreyfus, quien es coach de vida y mejor amigo de Chicharito. Las sospechas apuntarían a él luego de un audio que compartió como parte de su podcast “Put* el que no lo oiga”.

Ahí, habla de una relación ficticia que sostiene con una mujer con hijos, dejando en claro que se trata de un amor prohibido.

Entonces ya, sólo me quedo con esta historia y cierro los ojos y me imagino: Toco la puerta, me abres, y no tenemos que esconder a nadie; ni siquiera a tus hijos o a tu esposo, el gran amor que nos tenemos", se escucha en el audio.