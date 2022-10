Pluto TV celebra Halloween con cintas de terror

Los Ángeles.- La plataforma de straming Pluto TV celebrará Halloween con una especial programación cargada de cintas de terror y crimen que incluyen algunos clásicos.

En 31 Noches de Terror a través del canal Pluto TV Horror se incluyen las cintas: The Blair Witch Project 2, Book of Shadows, Life, Evil Dead, The Grudge, Urban Legend 1-3, Oculus, 30 Days of Night, Idle Hands, The Women in Black, Slice, The Lazarus Effect y más.

En Películas de Halloween: Se transmitirán más películas de Halloween y de terror en otros de los canales de Pluto TV en vivo y bajo demanda que incluyen títulos como: The Addams Family, Addams Family Values, 0 Cloverfield Lane, 30 Days of Night, Apocalypto, Black Rock, Compulsion, Flatliners y The Quiet, entre otras.

Programación para toda la familia

Miércoles, a partir de las 6 a.m. en el canal Rainbow Squad: Los televidentes pueden ver “Witchy Wednesdays” (Miércoles de Brujitas) Que presenta las series animadas: Sabrina's Secret Life and Sabrina: The Animated Series.

Jueves a las 7 p.m. en el canal Kids Movie Club: "Películas Spooktaculares” que cuenta con una lista de emocionantes títulos para revivir como: “Howard Lovecraft Trilogy”, “A Monster in Paris”, “Thunder” y “The House of Magic”

Viernes, a partir de las 6-a.m. ET en el canal Forever Kids: “Freaky Fridays” con series inolvidables para los jóvenes como Tales from the Cryptkeeper, Teen Wolf y Ultimate Book of Spells

Favoritas de la ficción

Del jueves 27 de octubre - lunes 31 de octubre: A través del canal Classic TV Drama Pluto TV presentará una maratón de la icónica serie “Twilight Zone”, la cual continua siendo la favorita a nivel mundial de los amantes del género de ciencia ficción

Pluto TV en español, es la categoría para los hispanos de Estados Unidos que ofrece una amplia variedad de contenido especialmente seleccionado que incluye películas, shows de realidad, series, noticias, novelas y más.