¡Pleito en “Ventaneando”! Dos conductores no se dirigen la palabra por un beso

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que las cosas no van nada bien en “Ventaneando” pues no solo presentan fuertes problemas de audiencia, sino que también hay tensiones entre sus integrantes.

Y es que no se trataría de un disgusto cualquiera, pues el periodista Alejandro Zúñiga aseguró que dos conductores del programa de Azteca no se dirigen la palabra.

Se trataría de Pedro Sola y Ricardo Manjarrez, quienes habrían tenido una fuerte pelea al grado de no hablarse y aumentar la incomodad entre los demás integrantes de la producción de espectáculos.

Nos hemos enterado que hay un problema entre Ricardo Manjarrez y Pedro Sola, que últimamente se ha estado peleando con todos sus compañeros, como con Linet Puente con quien no se lleva tan bien, pues parece que tampoco hay buena relación ya con Ricardo Manjarrez, o al menos la última semana estuvo un poco complicada”, afirmó Zúñiga.

MINUTO 52:35

En su canal de YouTube, Zúñiga explicó que hace tiempo ambos tenían muy buena relación, pero ahora la comunicación entre ellos es nula, pues a Pedro no le cayó nada bien una de las bromas de Ricardo.

“El otro día Pedro Sola, estando ahí en Ventaneando fuera del aire, Ricardo Manjarrez, bromeando, evidentemente porque se llevan pesado, fuera del aire, jugó y le dio un beso a Pedro y ese día no andaba de humor”, contó Zúñiga.

“De esos días que uno amanece con mercurio retrógrado, que uno amanece mal y dijo, ‘hoy no quiero besos, quítate y no te me acerques’ y ahí existió un jaloneo de alguna manera, y ahorita Pedro no se lleva bien con Linet ni con Ricardo por lo que les estoy contando”, explicó el periodista de espectáculos.

Esta no sería la primera vez que Pedro Sola tiene problemas con un integrante de “Ventaneando”. En febrero, quedó inmortalizado un insulto a Linet Puente, cuando el conductor susurró a Mónica Castañeda que su compañera era una “mam*na”.