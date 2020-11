Platica Alejandra Ávalos sobre presunta denuncia en su contra

En entrevista con la periodista Flor Rubio, la cantante Alejandra Ávalos declaró que hasta hoy no sabe de qué va la denuncia que dijo Anel Noreña supuestamente entabló en su contra desde el 25 de septiembre y hasta ahora dos meses después no ha recibido.

En aquel entonces que la ex esposa de José José declaró que había demandado a Avalos para que esta le ofreciera una disculpa, al estar desacuerdo con las declaraciones de la cantante, donde afirmó que José Joel sí podría ser hijo del Principe de la Canción.

Alejandra Ávalos dice que no ha podido hacer una declaración al respecto de la supuesta demanda, ya que no ha habido proceso legal hasta este momento. “Lo que se pedía en aquel entonces era una disculpa de mi parte por una presunta declaración personal, pero por recomendación de mi abogada no puedo dar declaraciones al respecto, ya que se desconoce hasta hoy en que consiste el tramite jurídico”, expresó la cantante..

“No sé de qué quiere me disculpe, por mis gustos musicales, por hablar de otros cantantes, por cantar con un personaje cómo José José y lo único que dije fue, que sí creo que José Joel si puede ser hijo del príncipe de la canción” comentó Ávalos durante su participación en el programa “Venga la Alegría”..

Además la cantante mexicana aclaró que ella no sabe en qué momento Anel Ureña cambió de opinión sobre su ex esposo. “No recuerdo en qué momento ella dijo que era la “Viuda de México”, llegó hasta decir que José José estuvo secuestrado por su hija Sarita y ahora anda por el mundo diciendo que todo fue miel sobre ojuelas”, afirmó la cantante.