Plácido Domingo rompe el silencio tras vinculación con secta sexual

Ciudad de México.- El cantante Plácido Domingo se ha visto envuelto en el escándalo después de que se desmantelara una secta sexual en Argentina, y debido a que se filtraron algunos audios que involucran a Plácido en la red de trata de personas.

Tras la detención de una veintena de integrantes, se reveló un clip en el que se sabe que el cantante habría practicado durante su visita al país un encuentro con una mujer de la organización en el hotel en el que se quedó.

Ante dicho escenario Domingo dio una entrevista para Ventaneando con el fin de expresar su postura al respecto y defenderse de cualquier señalamiento.

Han visto que esta todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso”