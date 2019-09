Piso 21 y The Black Eyed Peas despiertan el poder latino

No es novedad que la música latina se escucha por todas partes del mundo, pero lo que logró la agrupación Piso 21 fue un paso adelante al traer a los Black Eyed Peas a tierras mexicanas sólo para tocar con el grupo colombiano en su primer Auditorio Nacional.



Aunque la banda estadounidense y el grupo de urbano tienen un tema juntos de nombre "Mami" -el cual tocaron en su show-, fue una sorpresa para los presentes quienes no esperaban ver al grupo liderado por will.i.am, quien incluso dirigió a los fans unas cuantas palabras en español.



"Hola, México, ¿cómo están? Ahora mismo en el mundo los latinos son poderosos, todos los latinos, centro, sudamericanos. Combinados somos jodidamente poderosos", dijo will.i.am.



También interpretaron el clásico de la banda californiana "Where is the love" y "I Gotta Feeling", mismos que hicieron que la fiesta musical que mezcló urbano, pop, electrónica y hasta regional mexicano fuera un encuentro en el que no importaran géneros musicales, nacionalidades ni idiomas.



El concierto de Piso 21 logró reunir a 10 mil asistentes y estuvo lleno de sorpresas desde que inició alrededor de las 20:45 horas. Tuvo invitados especiales como Christian Nodal, Mike Towers y Micro TDH, aunque la presencia de Black Eyed Peas coronó la velada.



La popularidad que en lo últimos años ha conseguido la banda se pudo constatar en los alrededores del Coloso de Reforma, desde la tarde, miles y miles de jóvenes, hombres y mujeres por igual llegaban visiblemente emocionados y muchos de ellos vestidos como los integrantes del grupo.



El show de la banda también fungió como un pre festejo patrio en el que el grupo brindó con los presentes con tequila y a ritmo de José Alfredo Jiménez, de quien cantaron su clásico tema "El Rey".



Luego de interpretar canciones como "Báilame despacio", "Me llamas", "Una vida para recordar" y "Puntos suspensivos" David Escobar Gallego, integrante del grupo agradeció a sus fans por haberles dado su primer Auditorio Nacional.



"Muchas gracias México, en verdad estamos agradecidos y quiero que sepan que si estamos acá es por una simple y sencilla razón: los sueños, crean en los sueños, se cumplen, ustedes son el futuro de México", dijo.

Tras casi hora y media de show, el concierto de Piso 21 no podía terminar sin temas que los dieron a conocer como "Déjala que vuelva" y "Te vi", canciones con las que el grupo se despidió al ritmo de urbano.