Pipe Bueno se sinceró sobre contagiarse de Covid-19 dos veces

COLOMBIA. – Pipe Bueno, cantautor y compositor colombiano, habló con sinceridad sobre su experiencia al contagiarse en dos ocasiones de Covid-19, razón por la que decidió hacer una reflexión por medio de su Instagram personal.



Hace unos meses, el cantante, pareja de Luisa Fernanda W, fue blanco de diversos comentarios luego de que se conociera que tenía coronavirus; no obstante, para ese momento, Pipe Bueno ya se había recuperado de la enfermedad y pudo continuar con sus actividades laborales.



A pesar de esto, en los últimos días, los fans del cantante se percataron por sus historias de Instagram que Bueno estaba durmiendo en una cama distinta a la de su pareja, por lo que no tardaron en preguntar sobre la situación.



Me dio Covid por segunda vez y el mensaje, de corazón, es muy corto y muy sencillo: Por favor, cuídense, no bajen la guardia porque uno se empieza a relajar porque empieza a pasar el tiempo, uno quiere salir, en fin, aunque se me pegó de la manera más extraña, no sabemos muy bien”, contó el artista asegurando que la enfermedad fue detectada a tiempo y no contagió a nadie de su familia.