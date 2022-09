Pinocho de Disney Plus se estrena mañana

Tijuana BC.- Este 2022 habrá dos Pinochos que ver, el primero el de Disney Plus que se estrena mañana 8 de septiembre, y el otro el de Guillermo del Toro para Netflix en diciembre próximo.

El proyecto de acción real y tecnología CGI (imágenes generadas por computadora por sus siglas en inglés) reversiona el clásico de Disney de 1940.

Con Tom Hanks como Gepetto, el carpintero que construye a la adorable marioneta de madera, tendrá a bien en esta faceta de cine digital que ésta sea más tridimensional.

Nueva versión

La nueva versión de Gepetto creada por Robert Zemeckis y Hanks conserva algunos rasgos icónicos del personaje original, como su emblemático bigote y su cabellera plateada, que lo hacen instantáneamente reconocible quienes crecieron con él.

Para este siglo 21 a Gepetto se le ve en un perfil más personal, se adentra un poco más a su persona, es decir se verá con la soledad del personaje y con los miedos que enfrenta como “padre” de Pinocho.

Bob y yo conversamos sobre el hecho de que Gepetto es un hombre feliz, pero que ha sufrido pérdida en su vida.... Se ha perdido la felicidad de estar vivo, de tener una familia. Ha estado solo, al servicio de otros y deleitando a la gente con sus artesanías durante dos décadas y media... El anhelo de Gepetto es ser parte de algo más grande que él mismo, parte de una familia, ahí estaba su clave”

Señaló Hanks en un comunicado para Disney Plus.

El guión basado en el libro “Las aventuras de Pinocho”, escrito por Carlo Collodi, tiene un personaje nuevo que es Sofía: La gaviota, que jugará un punto particular para Pinocho.

La música

Además de las aclamadas canciones del clásico, que incluye “When You Wish Upon a Star” es interpretado por Cynthia Erivo, la banda sonora de Walt Disney Records estará disponible desde mañana 8 de septiembre .

Elenco

Pinocho: Benjamin Evan Ainsworth

Pepe Grillo: Joseph Gordon-Levitt

El Hada Azul: Cynthia Erivo

Honrado Juan: Keegan-Michael Key

El Cochero: Luke Evans

Ficha técnica

Pinocho

Duración: 1:51 horas

Género: Fantasía, musical, familiar

Dirección: Robert Zemeckis

Estreno: 8 de septiembre