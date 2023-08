Pink muestra apoyo a Britney Spears durante concierto

TIJUANA.- Pink mostró apoyo a Britney Spears durante su presentación en Michigan por divorcio de Sam Asghari.

La cantante hizo un pequeño cambio en la letra de su canción ´Don´t let me get me´ que hace referencia a Britney.

Originalmente la canción, que hace referencias a las más profundas inseguridades y deseos de convertirse en alguien más, dice ´Tired of being compared to damn Britney Spears´, pero por esta canción la cambió ´damn´ por ´sweet´, convirtiéndo la frase en ´Tired of being compares to sweet Britney Spears´.

�� At her show last night, @Pink changed the lyric of "Don't Let Me Get Me" from the original, "damn Britney Spears," to "sweet Britney Spears." pic.twitter.com/uxdcvcVAGf— BreatheHeavy (@breatheheavycom) August 17, 2023

El público notó el cambio y aplaudió a Pink, y en los comentarios del video los aficinados escribieron que ese es el tipo apoyo que Britney necesita en estos momentos.

Pink anteriormente le dijo a People que nunca fue su intención insultar a Britney Spears mencionandola en la canción y confesó que siempre ha sentido que es como una hermana mayor para ella.

Recientemente se reportó que Britney Spears está en proceso de divorcio de su marido Sam Asghari.