Pink Floyd publica conciertos de archivo por YouTube

Con el pleno conocimiento de que esta cuarentena puede ser muy aburrida, y con la intención de acabar con ello, Pink Floyd acudió a su cuenta de Instagram para dar a conocer un plan de entretenimiento en YouTube.

‘‘A partir de hoy, a las 5 p.m. hora del Reino Unido (12 p.m. EST) es el Festival de Cine @YouTube, en el que participan Pink Floyd y David Gilmour. Mientras que la banda ha estado ejecutando #PinkFloydFriday durante un par de años, lanzando un video musical diferente a las 5 p.m. del Reino Unido cada siete días para comenzar el fin de semana con estilo, durante las próximas cuatro semanas, un concierto completo estará disponible en YouTube.com’’, escribió la banda.

La primera presentación será lanzada este viernes y se tratará de la versión televisiva de 90 minutos de PULSE. Los próximos viernes estarán en vivo en Pompeya y la transmisión de KQED de 1970, An Hour With Pink Floyd (ambas son las versiones de Early Years) y el último viernes (8 de mayo) verá la versión en DVD de David Gilmour Live At Pompeii disponible para ver.

‘‘Estas cuatro actuaciones estarán disponibles para ver durante todo el Festival de Cine. ¡Les recordaremos a todos a medida que se publiquen, y esperamos que disfruten del #YouTube #StayHome #WithMe Film Festival!’’, finalizaron.

La noticia de los streamings conmocionó a toda la comunidad de fanáticos puesto que la banda lanzó un disco “The Endless River” en 2014 y no volvieron a hacer apariciones públicas. Los conciertos liberados serán aquellos de la era post Roger Waters. David Gilmour y Nick Mason fueron los encargados de hacer el anuncio a través de sus redes sociales