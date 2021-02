Pierde Yuri cabello y revela que fue por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio de una transmisión en vivo, la cantante Yuri contó que se contagió de coronavirus en octubre de 2020 y pese a sentir una "enfermedad leve", que describió "parecida a la alergia", lo duro fueron las secuelas, pues hasta la fecha le siguen afectando, según revela.

La veracruzana detalló sentirse prácticamente asintómatica, pues lo más difícil dijo haberlo vivido tras superar el virus.

En el mes de octubre tuve Covid, realmente no lo sabía, fue muy leve, tan es así que no me enteré, pensé que era alergia".

Yuri agrega que "vinieron secuelas muy fuertes" como ataques de ansiedad, taquicardias a las seis de la mañana.

"Yo decía, '¿cómo me quito esto?, ¿qué es lo que me está pasando?'".

De igual manera ha sufrido una constante caída de cabello, como también su esposo, razón por la que dice ya no la verán con su larga cabellera rubia.

El pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar como por aquí [arriba de la barbilla] porque ya no tengo pelo".

Ante estas declaraciones el periodista Gustavo Adolfo Infante recordó que en "De primera mano", su programa informó que Yuri tenía coronavirus, pero ella lo acusó de "chismoso".

Ahora Infante consideró que es importante que las figuras públicas informen de su contagio y promuevan medidas sanitarias, "en lugar de mentir".