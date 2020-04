Pierce Brosnan salvó a Halle Berry de ahogarse en el set de James Bond

LOS ÁNGELES.-El público de todo el planeta se acostumbró a ver a Pierce Brosnan salvando al mundo en las películas de James Bond, pero el actor también tiene su punto de héroe en la vida real, ya que en una ocasión evitó que su compañera Halle Berry se ahogara en el set.



Así lo contó la actriz el martes en una entrevista con Jimmy Fallon en "The Tonight Show", donde recordó el incidente con humor y también con algo de vergüenza.



"Hubo una vez en la que estaba haciendo una escena con Pierce Brosnan en 'Die Another Day' (2002) y se suponía que yo tenía que ser totalmente sexy y que tenía que tratar de seducirle con un higo", dijo.



"Y acabé atragantándome con el higo", añadió entre risas.



"Entonces, él tuvo que hacer la maniobra de Heimlich... Así que no fue nada sexy, nada sexy. James Bond sabe cómo hacer la maniobra de Heimlich. Pierce estuvo ahí cuando le necesité y siempre será una de mis personas favoritas en este mundo", añadió.



Berry, ganadora del Óscar a la mejor actriz por "Monster's Ball" (2001), se convirtió en "chica Bond" gracias esa película dirigida por Lee Tamahori y que fue la última cinta de Brosnan como 007 antes de cederle el testigo a Daniel Craig.



Brosnan también apareció en los medios esta semana cuando reveló que Quentin Tarantino se reunió con él para hacer juntos una película de James Bond.



"Golpeaba la mesa y me decía 'eres el mejor James Bond, quiero hacer James Bond'", aseguró Brosnan en una entrevista con la revista Esquire sobre estos planes que no llegaron a prosperar.



La saga de James Bond ha sido noticia este año por su nueva entrega, "No Time to Die", que fue la primera gran producción de Hollywood en retrasar su lanzamiento en los cines debido a la crisis global por el coronavirus.



"No Time to Die" desembarcará en la gran pantalla en noviembre, en lugar del estreno previsto de abril, con un elenco que incluye a Daniel Craig, Ana de Armas y Rami Malek.